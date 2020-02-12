عودة طفلين لأهلهما بعد 20 سنة اختطاف تشعل تريندات السعودية

أشعلت قصة توقيف امرأة عجوز، اختطفت طفلين قبل عشرين عامًا، مواقع التواصل السعودية فيسبوك وتويتر وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.

وألقت شرطة المنطقة الشرقية في السعودية القبض على امرأة اختطفت طفلين قبل عشرين عاما.

وكشف متحدث الشرطة أن المرأة مواطنة في عقدها الخامس، وأن القبض عليها جاء بعد الاشتباه بالمعلومات التي تقدمت بها لاستخراج هويات وطنية لمواطنين اثنين.

وادعت المرأة أنهما لقيطان عثرت عليهما وتولت تربيتهما والاعتناء بهما دون الإبلاغ عنهما.

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وأضاف المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، أن إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية أثبتت علاقة المواطنة ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة، سجلا في أحد مستشفيات الدمام عامي 1996 و1999.

ونشرت صحيفة "سبق" الإلكترونية تفاصيل جديدة حول القضية، وأن المخطوف الاول هو "موسى

الخنيزي"، بينما ثبت نسب المخطوف الآخر "محمد العماري" لأهله.

وتواصلت الصحيفة مع شقيق المفقود "المخطوف" موسى الخنيزي، الذي أكد أن نسب شقيقه لم يثبت إلى الآن، وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول الانتهاء من نتائج الـDNA وحسمها غير صحيح.

وذكر حسين شقيق المخطوف أن "الإجراءات ما زالت قائمة، وننتظر قدوم الوالد من سفره خارج السعودية لإكمال الإجراءات في مسألة العثور على شقيقي موسى المختطف منذ نحو 20 عامًا في يوم ولادته بأحد المستشفيات بالمنطقة الشرقية".