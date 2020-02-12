استهدف ثكنة للجيش.. مصر تدين حادث الهجوم الإرهابي بالجزائر

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مؤخراً ثكنة للجيش الوطني الجزائري في منطقة "تيمياوين" الحدودية، مما أسفرعن وفاة جندي جزائري.
عن وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب الجزائر الشقيقة، معبرة عن خالص التعازي لأسرة الضحية.
وأعربت مصر، فى بيان صحفى صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء،
وأكدت الخارجية رفض مصر الكامل لأشكال الإرهاب والعنف والتطرف.
حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
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