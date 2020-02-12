"الناتو" يوافق على تعزيز مهمته التدريبية في العراق

أعلن ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي موافقة وزراء دفاع دول الحلف، اليوم الأربعاء، على توسيع مهمته التدريبية في العراق استجابة لطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي، أن الحلف سيضطلع ببعض أنشطة التدريب التي يتولاها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، وهو ما يعني أن القرار لا يتطلب بالضرورة زيادة عدد القوات الغربية بالعراق.

وكتب الأمين العام للحلف على "تويتر"، "وزراء دفاع الحلف اتفقوا من حيث المبدأ على تعزيز مهمة الناتو للتدريب في العراق بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع الحكومة العراقية".

وأعلنت إسبانيا استعدادها لتعزيز دور الحلف في العراق، عبر نقل جزء من مفرزتها ضمن التحالف الدولي وذلك "إذا وافقت السلطات العراقية على ذلك".

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبلس، لدى وصولها إلى مقر الحلف الأطلسي في العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الاجتماع، "ندعم نقل جزء كبير من المفرزة الإسبانية إلى مهمة الناتو. وفي الوقت ذاته، مواصلة العمل مع التحالف"، مؤكدة أن أي تغييرات يجب أن تحظى بتأييد الحكومة العراقية.

وقال ستولتنبرج إن الحلف يرغب في "توفير مزيد من الدعم للعراق لأن من المهم للغاية أن لا يعود تنظيم داعش إلى ذلك البلد".

وأضاف "لقد شاهدنا الوحشية والعنف الفظيع الذي ارتكبه التنظيم".

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا، في يناير، حلف الناتو إلى زيادة حضوره في الشرق الأوسط.

وصوت البرلمان العراقي على خروج جميع القوات الأجنبية من البلاد.

عقب ذلك، أوقف التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي حملته لمدة ثلاثة أسابيع. كما أوقف الناتو نشاطاته التدريبية، مؤكدا أنه لا يزال ملتزما مساعدة العراق.