كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يدعو المشير خليفة حفتر لزيارة فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو في ليبيا، وبحث الطرفان سبل مكافحة الإرهاب في البلاد.

وذكر مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان: أن "المسؤول الفرنسي قدم خلال اللقاء دعوة رسمية مقدمة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشير خليفة حفتر لزيارة فرنسا"، حسبما نشر موقع "بوابة الوسيط".

وتصاعد التوتر بين فرنسا وتركيا إذ اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركيا بالإخلال بالتعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين، لتسوية الأزمة الليبية، لافتاً إلى أن فرنسا رصدت خلال الأيام الماضية سفنا تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا.

وردت الخارجية التركية على ماكرون، وقالت: إن "فرنسا هي المسؤولة عن المشاكل التي تعيشها ليبيا منذ بدء الأزمة في 2011".