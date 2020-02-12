واشنطن تدعو طهران لتنفيذ التزاماتها لمجموعة العمل المالي ومحاربة تمويل الإرهاب

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، إيران لتنفيذ التزاماتها لمجموعة العمل المالي حول منع غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب وحماية النظام المالي الدولي من التمويل غير المشروع.

هذا وأوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن طهران تأخرت في الوفاء بالتزاماتها تجاه القواعد الدولية الخاصة بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال وزير الخارجية الأمريكية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "إيران تأخرت كثيرًا في الوفاء بالتزاماتها حيال القواعد الدولية الخاصة بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، مضيفًا "ينبغي على إيران أن تصادق على اتفاقية باليرمو والاتفاقية الخاصة بتمويل الإرهاب فورا".

هذا وكانت الولايات المتحدة، قد اتهمت في وقت سابق، خمسة أشخاص في نيويورك وتكساس بالتآمر لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران.

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وقالت وزارة العدل الأمريكية، مساء يوم أمس الثلاثاء، إنها وجهت اتهامات لخمسة أشخاص في تكساس ونيويورك فيما يتصل بمزاعم عن أنهم تآمروا لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران بترتيب شراء النفط من إيران وبيعه لمصفاة في الصين.

وأوضحت الوزارة الأمريكية، أن الخمسة هم نيكولاس هوفان من نيويورك، وتشن وانغ وروبرت ثويتس ونيكولاس جيمس فوكس ودانييل راي من تكساس، ودانييل راي لي هو رئيس شركة ستاك رويالتيز التي تتخذ من تكساس مقراً لها، وتبيع حقوق الغاز والنفط إلى صناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.

هذا ولم تعلق شركة ستاك التي يملكها لي حتى الآن على طلب بالتعقيب على بيان وزارة العدل الأمريكية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

ويشار إلى أن الصين هي المستورد الرئيسي للنفط الإيراني بالرغم من العقوبات، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على صادرات طهران من النفط عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية.