كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ستولتنبرغ: الحلفاء يدعمون عملية "الناتو" التدريبية في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، مساء اليوم الأربعاء، إن "اجتماعات وزراء دفاع الناتو في مدينة بروكسل ناقشت الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مضيفاً إن "الحلفاء يدعمون عملية الناتو التدريبية في العراق".

وتابع الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي: "نحن على تواصل مع الحكومة العراقية، وهدفنا زيادة قدرة القوات العراقية، ونريد ضمان عدم عودة تنظيم داعش الإرهابي كما نشدد على التزامنا بمكافحة الإرهاب، سنبقى في العراق طالما مرحب بنا هناك".

وكانت العراق، قد أعلنت في شهر ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتشهد العراق مظاهرات اندلعت في شهر أكتوبر الماضي؛ للمطالبة بعزل النخبة الحاكمة التي وصفها المحتجون بأنها فاسدة وإنهاء التدخل الأجنبي في البلاد، أسفرت إلى الآن عن مقتل 500.