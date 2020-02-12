كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 12/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الرئيس الصيني يعد بتقديم مساعدات للصناعات المتضررة من كورونا

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، بتخفيض الضرائب وقدم العديد من المساعدات للصناعات المتضررة من تفشي الفيروس في محاولة جديدة لكبح جماح الأضرار المتزايدة على الاقتصاد، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز". Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || السلطات العراقية تعيد فتح جسر بغداد

أعادت السلطات العراقية فتح أحد الجسور الرئيسية في بغداد، اليوم الأربعاء، الذي أغلقه المتظاهرون المناهضون للحكومة لعدة أشهر في علامة على تهدئة الاضطرابات التي أسفرت عن مقتل مئات الاشخاص وأجبرت رئيس الوزراء على الاستقالة العام الماضي. أخبار عالمية عاجلة اليوم || ممارسات ميليشيا الحوثي تعرقل المساعدات الإنسانية

ذكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مساء اليوم الأربعاء، أن تخفيض بعض الدول المانحة، والأمم المتحدة، والمنظمات الإغاثية، حجم عملياتها في مناطق سيطرة جماعة "الحوثيين" الإرهابية الإنقلابية، يمثل نتيجة طبيعية لممارساتهم.

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