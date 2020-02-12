كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا.. بوغدانوف يبحث مع السفير السوري التعاون بالمجالين الإنساني والاقتصادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نائب وزير الخارجية الروسية، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، مساء اليوم الأربعاء، أنه بحث مع السفير السوري في موسكو رياض حداد، الوضع في سوريا، والتعاون في المجالين الإنساني والاقتصادي.

وقال بوغدانوف للخارجية الروسية، في بيان: "جرى خلال الحديث تبادل معمق للآراء بشأن تطور الوضع في سوريا وحولها، وكذلك بشأن سبل زيادة تعزيز التعاون الروسي السوري في المجالين الاقتصادي والإنساني".

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وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، قد ذكر في وقت سابق، أن دمشق تهدف لرفع التعاون الاقتصادي مع موسكو إلى مستوى يواكب التعاون العسكري بين البلدين.

وتقوم روسيا بتقديم الدعم الإنساني والاقتصادي لسوريا، التي تعاني من أوضاع مأساوية جراء الحرب.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أكدت في وقت سابق، على أن نحو 40-70% من البنية التحتية للمدن الكبرى والأحياء في سوريا دمرت خلال الأزمة، وكذلك لحقت أضرار كبيرة بالمجال الاجتماعي والرعاية الصحية، وجميع فروع الصناعة والزراعة تقريبا.