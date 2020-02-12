كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق.. السلطات تعيد فتح جسر رئيسي بعد إغلاقة لشهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت السلطات العراقية، مساء اليوم الأربعاء، أنها أعادت فتح أحد الجسور الرئيسية في بغداد، بعد إغلاق استمر لمدة أشهر بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة في إشارة على هدوء الاضطرابات، التي أودت بحياة مئات الأشخاص وأجبرت رئيس الوزراء على الاستقالة خلال العام الماضي.

هذا ويؤدي جسر السنك، أحد الطرق الرئيسية عبر نهر دجلة الذي يقسم المدينة، إلى حي قريب من المنطقة الخضراء التي تضم المباني الحكومية والدبلوماسية، ويمتد بالتوازي مع جسر رئيسي آخر هو جسر الجمهورية الذي يربط المنطقة الخضراء نفسها بمعسكر الاحتجاج الرئيسي في ساحة التحرير والذي ما زال مغلقا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وصرح السكرتير العسكري الخاص لقائد القوات المسلحة العراقية القائد الركن محمد البياتي: بأن "السلطات أعادت فتح جسر السنك، والسماح بمرور المركبات والسكان عليه بحرية، منذ الصباح الباكر وبمعاونة المحتجين".

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وشوهدت قوات الأمن العراقية بالقرب من رافعات تنقل حواجز إسمنتية وضعت لمنع المحتجين من عبور الجسر، وما زالت بعض خيام المحتجين موجودة هناك.

وقتل نحو 500 شخص في المظاهرات التي ‘ندلعت في شهر أكتوبر الماضي؛ للمطالبة بعزل النخبة الحاكمة التي وصفها المحتجون بأنها فاسدة وإنهاء التدخل الأجنبي في البلاد، خاصة من جانب إيران والولايات المتحدة.

وأفاد التلفزيون الحكومي بأن "مكتب العمليات العسكرية في بغداد دعا من تبقى من المحتجين للمكوث في مخيم الاحتجاج الرئيسي في ساحة التحرير".

وقال سائق على الجسر الذي أعيد فتحه لتلفزيون "رويترز": "فتح الجسر يسعدني، ويجب على الحكومة أن تعمل على إرضاء المواطنين، ولا نريد أي شيء آخر، ونريد أن تعود الحياة لطبيعتها".