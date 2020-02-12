كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيفانكا ترامب تحتفل بمرور عام على مبادرة "دعم النساء بالدول النامية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت إبنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (إيفانكا)، اليوم الأربعاء، بمرور عام على المبادرة التي أطلقتها لدعم النساء في الدول النامية، وتحمل اسم "مبادرة التنمية والإزدهار العالمي للمرأة".

ونشر البيت الأبيض على الصفحة الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو لإيفانكا ترامب، قائلاً: "إيفانكا تحتفل بعام من النجاح للمبادرة، التي ترعاها"، لافتاً إلى أن الاحتفال جرى بمقر وزارة الخارجية.

وقالت إيفانكا ترامب، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "عام على إطلاق المبادرة، أنجزنا أعمالا مهمة، ونستعد لما هو قادم".

Advertisements

وسافرت إيفانكا ترامب إلى الكثير من الدول حول العالم، خلال العام الماضي، بهدف تعزيز مبادرة التنمية والازدهار العالميين للمرأة.

وتقود مستشارة البيت الأبيض برنامجًا يهدف لدفع 50 مليون امرأة نحو النجاح الاقتصادي في البلدان النامية، بحلول عام 2025، وتهدف المبادرة إلى دعم النساء في توسيع فرصهن التجارية، ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية وإنما في بلدان أخرى أيضا.

ووفقا لتقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الصندوق الخاص بالمبادرة سيعمل على تسهيل وصول المرأة في الشرق الأوسط إلى المساعدة الاقتصادية والأسواق المختلفة.