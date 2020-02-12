كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هولندا.. الشرطة لم تقبض على أحد ممن له علاقة بتفجيري اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح متحدث الشرطة الهولندية في أمستردام، مساء اليوم الأربعاء، بأنه "لم يتم القبض على أحد حتى اللحظة ممن له علاقة بتفجيري اليوم، وإن المشتبه به طلب مبلغ معين من عملة بيتكوين".

وقال متحدث الشرطة الهولندية: إن "انفجاري كيركيدي وأمستردام صغيران يشبهان الألعاب النارية ولكن لا نضمن ألا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى".

وكانت الشرطة الهولندية، قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم، وقوع انفجارين أحدهما في أمستردام والآخر في مدينة كركيدي، لافتة إلى عدم وقوع إصابات، مرجحة أن الانفجار نتج عن رسالة ملغومة.

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كما أخلت الشرطة في مدينة ماستريخت "بنك إي بي إن امرو" من العاملين بعد العثور على رسالة مشبوهة.

وقالت الشرطة: إن "دافع المرسل للرسائل الملغومة التي انفجرت في كيركيدي وأمستردام كانت ابتزاز للشرطة، فقد طالب المرسل بإرسال كمية من عملات البيتكوين، وإذا لم يتم سدادها سيرسل رسائل جديدة تحتوي متفجرات"، حسبما نقلت الوكالة الإخبارية الهولندية.

وأوضحت الشرطة الهولندية: "يظل المبلغ المطلوب من عملات البيتكوين سريا، لأن الكشف قد يضر بعملية التحقيقات".