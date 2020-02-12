تحت شعار “تقهرنا”.. أزيد من ثلاثين هيئة تدعو للاحتجاج

بالتزامن مع فعاليات إحياء الذكرى التاسعة لحراك “20 فبراير”، يستعد حقوقيون للخروك للاحتجاج في الشارع، منتقدين تراجع الحريات والتضييق على الفاعلين الحقوقيين.

وفي ذات السياق، أطلقت الجبهة الاجتماعية المغربية، اليوم الأربعاء، دعوة للاحتجاج يوم الأحد 23 من شهر فبراير الجاري، في ساحة النصر بالدار البيضاء، تحت شعار “تقهرنا.. مطالبنا متعددة وشعارنا واحد”.

الجبهة الداعية للعودة للاحتجاج نهاية الأسبوع المقبل، تأسست في شهر نونبر الماضي، في إطار إطلاق دينامية جديدة للترافع عن حقوق والحريات.

وتضم الجبهة الاجتماعية المغربية، أزيد من ثلاثين تنظيما جمعويا، وحقوقيا، ونقابيا، وسياسيا، وشبابيا، بهدف الدفاع عن الحقوق والحريات لأوسع شرائح الجماهير الشعبية، وفي عمقها القضايا الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، وذلك بالمبادرة، والانخراط، ودعم كل الحراكات النضالية، التي تصب في مصلحة المطالب الحيوية للمغاربة.

يشار إلى أنه وسط تنديد حقوقي بما تصفه الجمعيات بالتراجع، تتجه المنظمات الحقوقية نحو للتكتل، وتوحيد المبادرات الاحتجاجية.