“الكلاسيكو”.. “تيفو” أسطوري و”كراكاج” خيالي للجيش وتنقل كبير لأنصار الرجاء

نجح فريق الجيش الملكي، عشية اليوم الأربعاء، في الفوز على فريق الرجاء الرياضي، لحساب مؤجل الجولة الـ 15 من منافسات البطولة الاحترافية، بهدف دون مقابل، ليلتحق بـ” النسور الخضر” في المركز الرابع في سبورة الترتيب العام المؤقت.

وسجل هدف الفوز للعساكر المهاجم الإيفواري جوزيف غيدي في الدقيقة 27 من الجولة الثانية، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف، في المواجهة التي احتضنها المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بحضور جماهير غفيرة، مع تسجيل تنقل مهم لأنصار الرجاء الرياضي، الذي خاض المباراة منقوصا من عدد كبير من لاعبيه بسبب الإصابة، أبرزهم متولي والحافيظي وبنحليب والمكعازي.

وقامت جماهير الجيش بـ”كراكاج” خرافي أنار مدرجات “الكورفاتشي” مباشرة بعد تسجيل هدف الفوز، قبل أن ترد الجماهير الخضراء بـ”كراكاج” قبل صافرة النهاية، في وقت رفع فيه فصيل “الإلترا عسكري” “تيفو” على امتداد 8 مدرجات تكريما للتيمومي، كتب عليه “أسطورة عزفت لحن المجد والعطاء.. قصة يسارية من ذهب سحرت القارة السمراء” اعترافا بعطائه والخدمات الجليلة التي قدمها للممثل الأول للعاصمة.