مراكش.. مصرع عامل بناء بعد انهيار منزل فوق رأسه

لقي عامل بناء مصرعه، اليوم الأربعاء، بعد وقوعه ضحية انهيار منزل في حي المصوبر بملحقة باب دكالة في مراكش.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك في عقده الثالث، كان يشتغل بنّاءً، وكان يعمل في أحد المنازل قبل أن ينهار عليه أحد جدرانه، بشكل مفاجئ، إذ لقي مصرعه تحت الأنقاض.

‎وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية، التي عملت على انتشال جثة الضحية من تحت الأنقاض.

يذكر أن جثة الهالك أودعت مستودع الأموات، بناء على تعليمات النيابة العامة، التي فتحت تحقيقا حول ظروف، وملابسات الحادث.