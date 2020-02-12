الشوط الأول.. الجيش والرجاء يكتفيان بالتعادل في “الكلاسيكو”

وليد لباب_صحافي متدرب
انتهى، منذ لحظات الشوط الأول، من مقابلة الجيش الملكي والرجاء، بالتعادل السلبي، في مباراة تندرج في إطار الجولة الـ 15 من بطولة العصبة الاحترافية.
بالعودة لأطوار الشوط الأول، فقد عرف سيطرة تامة للجيش الملكي، عبر سلسلة من المحاولات، غير أن هذا الأخير لم يستطع تحويلها لأهداف، الشيء الذيي جعل البياض يكون عنوانا لفصوله.
يذكر أن المقابلة عرفت تكريم الأسطورة محمد التيمومي، عمن خلال “تيفو” عملاق غطى مشاحة كبيرة من الملعب، بعدما ثم رفعه في 8 مدرجات.
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