طمرة: إصابة خطيرة لشاب بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب شاب يبلغ من العمر 28 عامًا، مساء اليوم، الأربعاء، ، في جريمة إطلاق نار استهدفت محلا تجاريا في المدينة.

وجاء في التفاصيل أن الشاب تعرّض لإصابة خطيرة، فيما لم يتضح بعد إذا ما كان هو المُستهدَف في جريمة إطلاق النار، أم أنه أُصيب مصادفة بسبب تواجده في المحل التجاري.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان الذي ارتُكبت فيه الجريمة، الإسعافات الأولية للمُصاب، ونقله لمستشفى "رمبام" لاستكمال تلقي العلاج.

ولم تُعرَف خلفية الحادث بعد، فيما باشرت الشرطة بالتحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة.

يذكر أنه في العام الماضي قتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.