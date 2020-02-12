إسرائيل تعلق علاقاتها مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت الحكومة الإسرائيلية تعليق علاقاتها الدبلوماسية مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عقب نشرها في وقت سابق اليوم الأربعاء، "قائمة سوداء" بأسماء الشركات التي تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفتت الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن القرار الإسرائيلي جاء بتوجيهات من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي اعتبر أن المفوضية الأممية لحقوق الإنسان "هيئة متحيزة وغير مؤثرًا"، مهددًا: "من يقطعنا سيُقاطع".

وأعنت نتنياهو أنه أصدر "تعليمات بقطع أي صلة بهذه الهيئة"، وأضاف أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اتخذت خطوة مماثلة.

وتابع: "خلال السنوات الماضية، عملنا على تشريع قوانين في جميع الولايات الأميركية تنص على وجوب اتخاذ إجراءات حازمة ضد أولئك الذين يحاولون مقاطعة إسرائيل".

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وادعى نتنياهو أن "هذه الهيئة غير ذات أهمية. بدلاً من التعامل مع حقوق الإنسان، إنها تحاول باستمرار تشويه سمعة إسرائيل. نحن نرفض هذه المحاولة باشمئزاز".

وفي تصريحات نقلها موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، قال نتنياهو "لو لم أقم بمقاومة هذه الجهود، لكاننا خاضعين لعقوبات أشد. سنواجهها بكل قوتنا".

وعبّر نتنياهو عن قناعته بأن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، من شأنه أن يبطل قرار المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، لأن "الولايات المتحدة أهم من الأمم المتحدة"، على حد تعبيره.