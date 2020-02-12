البحسني يعمد مشاريع تنموية في مديريات وادي وصحراء حضرموت 

الأربعاء 12 فبراير 2020

عمد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني،اليوم، عدد من مشاريع تنموية في عدد من القطاعات بتمويل محلي.



وشملت المشاريع في قطاع التربية والتعليم، بناء 3 فصول بالدور الثاني بثانوية شبام للبنين بمديرية شبام بتكلفة إجمالية بلغت 53 الف دولار، ومشروع بناء 18 فصل مع المرافق في مدرسة النور للتعليم الأساسي بالقرن بمديرية سيئون، بتكلفة 488 ألف دولار، ومشروع بناء 6 فصول بثانوية الحوطة للبنات مع المرافق والحمامات بتكلفة إجمالية بلغت 254 ألف دولار، ومشروع بناء 18 فصل مع المرافق في مدرسة المطار للتعليم الأساسي بمديرية تريم بتكلفة 455 ألف دولار.

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كما عمّد المحافظ مشاريع في قطاع الصحة العامة والسكان اشتملت على بناء قسم الطوارئ التوليدية بمستشفى ساه الريفي بمديرية ساه بتكلفة 154 ألف دولار، ومشروع توريد جهازين لفحص الهرمونات والدلالات السرطانية وجهاز الكيمياء بتكلفة 40 ألف دولار، ومشروع بناء الدور الأول بمركز توحد اطفال سيئون بتكلفة 114 ألف دولار، وبناء الطوارئ التوليدية والدور الثاني لمركز الأمومة والطفولة لمستشفى تريم العام بتكلفة 662 ألف دولار، وبناء قسم الطوارئ التوليدية الشاملة وملحقاتها ومركز رعاية الأمومة والطفولة لمستشفى القطن العام بتكلفة مليون وخمسمائة ألف دولار، ومشروع بناء قسم ترقيد النساء "دورين" لمستشفى سيئون العام بتكلفة 600 ألف دولار، ومشروع المبنى الأكاديمي التعليمي بمستشفى سيئون العام بتكلفة مليوني و66 ألف دولار.

وفي قطاع المياه عمّد المحافظ، مشروع إعادة تأهيل بئر منطقة حوارم بمديرية القف بتكلفة 30 ألف دولار، وحفر وتجهيز البئرين 15 و 16 بحقل جثمة بمديرية سيئون بتكلفة 250 ألف دولار، وحفر وتجهيز البئرين 4 و 5 بحقل مياه موشح بمديرية شبام 245 ألف دولار.

كما عمّد المحافظ مشاريع في قطاع النظافة والتحسين والشباب والرياضة تمثلت في، تعميد مشروع ترويد 6 ضاغطات لصندوق النظافة والتحسين بتكلفة 552 ألف دولار، ومشروع توريد 4 قلابات 8 طن لصندوق النظافة بتكلفة 248 ألف دولار، وتعميد مشروع بناء مقر نادي الهلال بالسويري بمديرية تريم بتكلفة 96 ألف دولار.