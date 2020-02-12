ناشطة إيران : السلطات توفر للمعتقلات المخدرات فقط

الأربعاء 12 فبراير 2020

كشفت الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي عن قيام السلطات الإيرانية بتوفير المخدرات للسجناء في معتقلاتها .



وقالت محمدي في رسالة بثتها دويتشه فيله الناطقة باللغة الفارسية، أن السلطات في السجن المركزي في محافظة زنجان شمال غرب إيران، توفر شيئا واحدا للمعتقلات هو ”المخدرات“.

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وتقضي محمدي عقوبتها بالسجن لمدة 16 عاما بزعم الدعاية ضد النظام .

وكتبت الناشطة نرجس محمدي عن سجينات 60 معتقلة: ”فقرهن يعرقل حتى رغبتي في شراء الطعام من المتجر“، موضحة أن ”الفقر وإدمان بعض السجناء الخطرين الذين حكم عليهم بالإعدام خلق شعورا بالرحمة والخوف من العيش في مثل هذا السجن“.

وأضافت: ”أسأل نفسي لماذا يجب أن يتم نفيي إلى هذا السجن، وأحيانا أسأل عن سبب سجني، لأي جريمة؟“.