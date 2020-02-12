اليمن.. إنتزاع 1,865 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير

الأربعاء 12 فبراير 2020

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" 1,865 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري والتي زرعتها المليشيا الحوثية المدعومة ايرانياً.



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واوضح المركز في بيان له ، بان الالغام التي انتزعها منها 11 لغماً مضادة للأفراد، و 360 لغماً مضادة للدبابات و 1,493 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة .. مشيراً الى ان إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 129,348 لغماً .

وذكر المركز أن الميلشيات الحوثية زرعت الألغام في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.