شكرا لقرائتكم خبر عن إجتماع صحي في عدن يناقش الإجراءات الإحترازية لمجابهة كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 12 فبراير 2020 ناقش إجتماع اللجنة الفنية العليا بوزارة الصحة العامة والسكان، الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا .

شددت اللجنة الفنية العليا بوزارة الصحة العامة والسكان ،على ضرورة مضاعفة عمل فرق الترصد الوبائي العاملة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية. Advertisements وتطرق الإجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة برئاسة مدير عام الطوارئ والاسعاف بوزارة الصحة الدكتور منصور الحبيشي ، وضم عدد من مدراء الادارات المختصة بوزارة الصحة والمنظمات الدولية العاملة لدی بلادنا إلى عدد من الموضوعات الفنية لمجابهة مخاطر فيروس كورونا ،والتركيز علی تدريب الكادر الصحي العامل في المنافذ الجوية والبحرية والبرية وادارات الترصد ومراكز العزل والتثقيف الصحي وفرق الاستجابة. وأهاب الإجتماع بدور التثقيف الصحي واهميته في اصدار البروشورات والرسائل الصحية الموجهه للمجتمع وائمة وخطباء المساجد وطلاب المدارس والعاملين في المنافذ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجتماع صحي في عدن يناقش الإجراءات الإحترازية لمجابهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.