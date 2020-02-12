شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة "النواب البحريني" تنوه بدور المملكة فى الحفاظ على أمن المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل، اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.

ونوهت رئيسة مجلس النواب خلال الاستقبال بعمق العلاقات الأخوية، التاريخية بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات والقطاعات، معربة عن بالغ التقدير لجهود المملكة ودورها القيادي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.