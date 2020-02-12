شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة "النواب البحريني" تنوه بدور المملكة فى الحفاظ على أمن المنطقة والان نبدء بالتفاصيل
ونوهت رئيسة مجلس النواب خلال الاستقبال بعمق العلاقات الأخوية، التاريخية بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات والقطاعات، معربة عن بالغ التقدير لجهود المملكة ودورها القيادي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
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