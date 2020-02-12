شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أمريكي في اطلاق نار على نقطة تفتيش لقوات التحالف بسوريا والان نبدء بالتفاصيل

قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويحارب تنظيم "داعش" إن قواته فتحت النار اليوم الأربعاء عند نقطة تفتيش في شمال شرق سوريا بعد تعرضها لإطلاق نار من أسلحة صغيرة.

وذكر التحالف في بيان أن الوضع قد هدأ وأن الدورية عادت إلى القاعدة.

وقال الكولونيل ميليس كاجينز المتحدث باسم التحالف "بعد أن أصدرت قوات التحالف سلسلة تحذيرات ومحاولات للحد من التصعيد تعرضت الدورية لنيران أسلحة صغيرة من أفراد مجهولين".

وأضاف "دفاعا عن النفس، ردت قوات التحالف بإطلاق النار".

وتابع أن أحد الجنود الأمريكيين "أصيب بجرح سطحي بسيط أثناء تشغيل معدته" وعاد للعمل.