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صفاء هادي في بغداد لاكمال اجراءات انتقاله الى الدوري الروسي

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2020-02-12 | 19:36

صفاء هادي في بغداد لاكمال اجراءات انتقاله الى الدوري الروسي

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وصل لاعب المنتخب الوطني ونادي الشرطة، صفاء هادي الى العاصمة بغداد من اجل اكمال اجراءات انتقاله الى كريليا سوفيتوف الروسي.
وقال مصدر مقرب من اللاعب في حديث للسومرية نيوز، ان "اللاعب صفاء هادي وصل الى بغداد قادماً من روسيا من اجل اكمال اجراءات انتقاله الى كريليا سوفيتوف الروسي".

واوضح ان "هادي اتفق على جميع تفاصيل عقده مع النادي الروسي ولم يتبقَ سوى الاعلان الرسمي عن الصفقة".


واضاف ان "هادي عاد الى بغداد للاجتماع مع ادارة الشرطة من احل منحه بطاقة الاستغناء كي ينتقل بشكل رسمي لسوفيتوف".
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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