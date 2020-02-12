صفاء هادي في بغداد لاكمال اجراءات انتقاله الى الدوري الروسي

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2020-02-12 | 19:36
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وصل لاعب المنتخب الوطني ونادي الشرطة، صفاء هادي الى العاصمة بغداد من اجل اكمال اجراءات انتقاله الى كريليا سوفيتوف الروسي.
وقال مصدر مقرب من اللاعب في حديث للسومرية نيوز، ان "اللاعب صفاء هادي وصل الى بغداد قادماً من روسيا من اجل اكمال اجراءات انتقاله الى كريليا سوفيتوف الروسي".
واوضح ان "هادي اتفق على جميع تفاصيل عقده مع النادي الروسي ولم يتبقَ سوى الاعلان الرسمي عن الصفقة".
واضاف ان "هادي عاد الى بغداد للاجتماع مع ادارة الشرطة من احل منحه بطاقة الاستغناء كي ينتقل بشكل رسمي لسوفيتوف".
واوضح ان "هادي اتفق على جميع تفاصيل عقده مع النادي الروسي ولم يتبقَ سوى الاعلان الرسمي عن الصفقة".
واضاف ان "هادي عاد الى بغداد للاجتماع مع ادارة الشرطة من احل منحه بطاقة الاستغناء كي ينتقل بشكل رسمي لسوفيتوف".
المحرر: محمد خليل
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