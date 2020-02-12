قوة امنية تفكك عبوة ناسفة بحي الجهاد غربي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية تمكنت، مساء اليوم، من ضبط عبوة ناسفة تفكيكها بمنطقة حي الجهاد".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة الامنية فتحت تحقيقا بالحادثة".



يشار الى أن اربعة اشخاص بينهم طفل اصيبوا بانفجار عبوتين ناسفتين في منطقي الامين والدولعي شرقي وشمالي العامصة بغداد.