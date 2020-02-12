وأضافت اللجنة أن 8204 مرضى لا يزالون في حالة حرجة، ويشتبه في إصابة 16067 آخرين، في حين خرج 4740 شخصا من المستشفى بعد شفائهم.
وأعلنت الصين اليوم الأربعاء أقل عدد من حالات فيروس كورونا الجديد منذ نهاية كانون الثاني، مما يعطي مصداقية لتكهن مستشار طبي صيني كبير بأن التفشي قد ينتهي بحلول نيسان.
وقال تشونغ نان شان، أهم مستشار طبي في الصين فيما يتصل بتفشي الفيروس، إن عدد حالات الإصابة الجديدة ينخفض في بعض الأقاليم، وتوقع أن يبلغ الوباء ذروته هذا الشهر.
وعدلت الصين الأسبوع الماضي تعليمات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، حيث أعلنت أن تسجيل الحالات التي لا تظهر عليها أعراض يجب أن يقتصر على تلك التي تبدو عليها مؤشرات الحاجة لرعاية سريرية.
وقد تأكدت إصابة المئات في عشرات البلدان والمناطق في أنحاء العالم شملت حالتي وفاة واحدة في هونغ كونغ والأخرى في الفلبين.
ويثير الفيروس قلقا في الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت حالات عدة في ألمانيا (16) وفرنسا (11) وإيطاليا (3)، في حين يجتمع وزراء الصحة الأوروبيون الخميس في بروكسل لبحث الموضوع.
وكان أكبر عدد إصابات جماعية خارج الصين على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الموضوعة قيد الحجر الصحي قبالة مدينة يوكوهاما اليابانية وعلى متنها نحو 3700 شخص، حيث تأكدت إصابة 39 حالة جديدة على متنها ليصل عدد الإصابات إلى 175 حالة.
ومنعت تايلند ركاب سفينة أخرى هي "أم أس ويستردام" السياحية من النزول في موانئها، لتصبح أحدث بلد يمنع هذه السفينة من الرسو بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، رغم عدم ظهور أي حالات إصابة مؤكدة على متنها.
كانت هذه تفاصيل خبر أكدت وجود تراجع بالعدوى.. الصين تكشف عن أرقام جديدة لضحايا 'كورونا' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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