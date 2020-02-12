اصابة مواطن وطفل بانفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، باصابة مواطن وطفل بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الأمين شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في منطقة الامين انفجرت، ما اسفر عن اصابة مواطن وطفل بجروح خطيرة".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وطوقته، فضلا عن نقلها المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".
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