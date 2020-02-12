اصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من اسواق ضمن منطقة الدولعي انفجرت، مساء اليوم، ما اسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وطوقته، فضلا عن نقلها المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".