شرطة ذي قار تصدر بياناً بشأن احداث اليوم

اصدرت قيادة شرطة ذي قار، الاربعاء، بياناً بشأن احداث اليوم، وفيما اشارت الى وجود اياد خبيثة من داخل وخارج المحافظة تسعى لتاجيج الوضع المستقر، اكدت اصابة ضابطين وعشرة منتسبين بجروح متفاوتة.

وقال قائد شرطة ذي قار والمنشآت العميد ناصر لطيف الاسدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اليومين الماضيين عاشت ذي قار فترة من الهدوء النسبي واعادة الحياة الى طبيعتها بفضل الله وقواتنا الأمنية والتعاون مع أبنائنا المتظاهرين السلميين".

وأضاف "هناك ايادي خبيثة من داخل وخارج المحافظة تسعى لتأجيج الوضع المستقر لاحداث فوضى واعمال شغب وحرق في ذي قار، ما ادى اليوم للأسف لمواجهات بين أبنائنا المتظاهرين ورجال الشرطة قرب البهو أدت الى أصابه ضابطين باصابات خطيرة وعشرة منتسبين بجروح متفاوتة".

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ولفت الى أن "العمل جار مع القضاء لاخلاء كافة الموقوفين من المتظاهرين أبناء ذي قار والذين تم توقيفهم تحفظا وتحديد العناصر المشاغبة"، مشيراً الى أن "هناك تعاوناً مع رئاسه استئناف ذي قار للعمل على اسقاط كافة الدعاوى القضائية وامر القبض عن المطلوبين بالتظاهرات السلميه".

وأكد الاسدي أن "هناك لجنة عليا لمتابعه عمليات الاغتيال التي جرت في ذي قار وهي ذات طابع شديد السرية وجاري العمل بها"، نافياً "كل ما يتداول حول فتح جسر الزيتون اكراما لدماء الشهداء الابرار".

وكان مصدر امني افاد، اليوم الاربعاء، بتسجيل 13 اصابة بينها في صفوف القوات الامنية في الناصرية، فيما أكد قيام متظاهرين بقطع جسر من خلال الاطارات المحترقة في الناصرية.