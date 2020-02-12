تسجيل 51 حالة اختناق واصابة بتظاهرات بغداد وبابل وذي قار

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بتسجيل 51 حالة اختناق واصابة لمتظاهرين وقوات امنية بتظاهرات بغداد وبابل وذي قار. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "تم تسجيل ١٧ حالة اختناق واصابة لمتظاهرين بالقرب من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد". وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه تم ايضا "تسجيل ٢٧ اصابة واختناق لمتظاهرين وقوات امنية في محافظة ذي قار، وايضا 7 حالات اصابة واختناق لمتظاهرين في بابل".

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