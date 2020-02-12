مجدداً.. القوات الأمنية تعيد افتتاح جسر السنك وسط بغداد

أعادت القوات الأمنية، مساء الاربعاء، سيطرتها على جسر السنك وسط العاصمة بغداد لتفتتحه مجددا.

وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية اعادت سيطرتها على جسر السنك وسط العاصمة بغداد لتعيد افتتاحه مجددا".

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وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المتظاهرين انسحبوا من الجسر ليتمركزون في المناطق القريبه منه".

وشهد جسر السنك صباح اليوم الاربعاء، مراسيم افتتاحه بعد ان تم اغلاقه منذ اشهر بسبب التظاهرات التي تعم ساحة التحرير والمناطق القريبة منها وسط العامصة بغداد، فيما عاد المتظاهرين ليغلقوه مرة اخرى بعد ظهر اليوم.