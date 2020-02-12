منظمة حقوقية تطالب إيطاليا بوقف دعم حكومة السراج

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، الحكومة الإيطالية الأربعاء، بتعليق كل أشكال الدعم والتدريب الذي تقدمه لقوات خفر السواحل الليبية في ما يعرف بـ"حكومة الوفاق" برئاسة فايز السراج.



وشددت المنظمة الحقوقية على ضرورة وقف الدعم، حتى تلتزم ليبيا بخطة واضحة لاحترام سلامة المهاجرين بشكل كامل عقب سلسلة من الانتهاكات المدوية التي يتعرض لها المهاجرون الذين يتم إعادتهم إلى مراكز الاعتقال المزرية في الدولة الواقعة شمال إفريقيا.

وأشارت وكالة الأسوشيتد برس، إلى أن المنظمة حثت روما للضغط على ليبيا لإغلاق مراكز الاحتجاز التي يديرها المسلحون، حيث يعاني حوالي 5000 مهاجر في عشرات المراكز الليبية من أوضاع معيشية وصحية مأساوية، ناهيك عن الانتهاكات الجسدية وانتشار الاغتصاب والتعذيب.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 30 يناير / كانون الثاني، أنها اضطرت إلى إغلاق مرفق التجمع والمغادرة في طرابلس، مشيرةً إلى المخاوف التي تتعلق بالسلامة وسط أعمال القتال المستمرة في العاصمة الليبية.

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وتم بناء المركز لاستيعاب الأشخاص الذين تم اختيارهم لإجلائهم وإعادة توطينهم في أوروبا وأماكن أخرى، لكنه كان يضم المئات أيضاً ممن فروا أو أطلق سراحهم من مراكز الاعتقال الرسمية منذ اندلاع المعارك في أبريل 2019.

وذكرت الوكالة أن خفر السواحل الليبيين التابعين للسراج أعادوا نحو 40 ألف مهاجر إلى ليبيا عقب التوصل إلى الاتفاق قبل 3 سنوات.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم الشهر الماضي ارتفع بنسبة 121٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الأسوشيتد برس إلى أن إيطاليا مددت في الآونة الأخيرة اتفاقها المثير للجدل لدعم خفر السواحل الليبي، مما أثار انتقادات حادة من المنظمات الإنسانية.

وكشف لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس، أن روما طلبت من ليبيا تعديل الاتفاق لمنح المنظمات الإنسانية الفرصة للوصول إلى المهاجرين الذين اعترضهم خفر السواحل. ولا تزال تفاصيل الاقتراح غامضة.