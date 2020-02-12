فيديو.. صلاح "لاعب الرجبي" يثير دهشة الجماهير في إنجلترا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار ريس أوين ويليامز، لاعب فريق سالفورد ديفيلز للرجبي دهشة الجماهير في مباراة لفريقه، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الشبه الكبير بينه وبين المصري محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول الإنجليزي.



مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو ظهر فيه اللاعب الويلزي، وهو يركض في إحدى مباريات الدوري الإنجليزي للعبة، بطريقة مشابهة للنجم المصري محمد صلاح.

يذكر أن ويليامز كان يرتدي قميص ناديه ذي اللون الأحمر، لون ليفربول الأساسي، ليضيف وجه شبه آخر بمحمد صلاح.

وعلق مشجع على الفيديو بشكل ساخر، حيث قال في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر: "بينما ذهب بعض لاعبي ليفربول في إجازة خلال العطلة الشتوية، لكن صلاح قضى العطلة مستمتعا بلعبة الرجبي".



وقال مغرد آخر: "إنه يشبه صلاح بالفعل وأيضا في طريقة ركضه، وكذلك في طريقة نظره لمن حوله".

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وتألق صلاح (27 عاما) مع ليفربول هذا الموسم، الثالث له مع الفريق الذي انضم له في 2017 قادما من روما الإيطالي، حيث سجل 18 هدفا وصنع 9 أهداف خلال 33 مباراة بكل البطولات مع "الريدز" منذ بداية الموسم الجاري.





ويستعد ليفربول، متصدر ترتيب البريمييرليج بـ73 نقطة، لمواجهة نوريتش سيتي يوم السبت في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





