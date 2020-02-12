مصر تدين الهجوم على ثكنة للجيش الجزائري: نرفض الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مؤخراً ثكنة للجيش الوطني الجزائري في منطقة "تيمياوين" الحدودية، مما أسفر عن وفاة جندي جزائري، مؤكدة رفضها لكل أشكال التطرف والإرهاب.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا مساء الأربعاء، أعربت فيه عن وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب الجزائر، مُقدماً خالص التعازي لأسرة الضحية، ومؤكدة الرفض الكامل لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.

والأحد الماضي، قالت وزارة الدفاع الجزائرية، إن إرهابيا هاجم ثكنة للجيش بجنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل جندي.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الهجوم وقع في منطقة تيمياوين الحدودية ببرج باجي مختار، ولم يتضح من المسؤول عن الهجوم، وهو الأول من نوعه في الجزائر منذ عدة سنوات.

وقال البيان إن الإرهابي "كان على متن مركبة رباعية الدفع، وفور كشفها تمكن العسكري المكلف بمراقبة المدخل من إحباط دخول المركبة المشبوهة بالقوة إلا أن الانتحاري فجر مركبته مما أدى لاستشهاد الجندي .