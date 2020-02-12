قائمة شركات المستوطنات.. ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي

تباينت ردود الأفعال الفلسطينية والإسرائيلية حول إصدار المفوضية السامية لحقوق الإنسان، قائمة بأسماء 112 شركة عاملة في المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة.

ففيما رحب الفلسطينيون بالقرار باعتباره "انتصار للقانون الدولي"، رفضته إسرائيل زاعمة أنه "مخالف للقانون الدولي".

وجاء إطلاق القائمة باعتباره أول محاولة لتسمية وفضح الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية



ورحب رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني في تصريحات لـ"العين الإخبارية" بإصدار المفوضة السامية لحقوق الانسان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في ارض دولة فلسطين المحتلة وذلك تنفيذا للولاية التي انيطت بها، وتنفيذا لقرار مجلس حقوق الانسان ذو الصلة،

وقال: "إن تنفيذ المفوضة السامية ميشيل باشليت لولايتها يشكل تعزيزا للمنظومة الدولية المتعددة الأطراف والقائمة على القانون الدولي في مواجهة محاولات تقويض هذه المنظومة".

وأضاف " أن نشر هذه القائمة للشركات، والجهات العاملة في المستوطنات هو انتصار للقانون الدولي، وللجهد الدبلوماسي للعمل على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة.





وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على أن العدالة الدولية، هي تعزيز لحقوق الشعب الفلسطيني وتساهم في ثباته على أرضه وحماية مقدراته وموارده الطبيعية التس تستغلها إسرائيل ".

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وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان الاطلاع ودراسة هذه القائمة، وتوجه النصح والتعليمات والتوجيهات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان لأنه انتهاكا للقانون الدولي، واسسه ومبادئه".

واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن" هذه الخطوة إنتصار للحق الفلسطيني، وللقانون الدولي في الوقت الذي يعزم فيه نتنياهو ضم المستوطنات بالتنسيق مع إدارة ترامب في محاولة لتدمير الشرعية الدولية وخلق نظام دولي جديد يستند لسيطرة القوة والأحادية".

وأضاف لـ"العين الإخبارية": "أن الخطوة ينبغي أن توجه شركات العالم الأخرى إلى عدم المشاركة والتورط بإنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة".

وثمن عريقات" القرار الشجاع الذي اتخذته المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليت لإلتزامها بولايتها المنوطة بها من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان وإحترام القانون الدولي"

وطالب الفلسطينيون مرارا بنشر القائمة، ولكن ضغوط أمريكية وإسرائيلية حالت دون نشرها سابقا.



وعلى الطرف الأخر، رفضت إسرائيل القائمة الأممية لـ 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة المحتلة، زاعمة أنها مخالفة للقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، "إن القرار استسلام مخجل للدول، والمنظمات التي مارست ضغوطا من أجل الإضرار بإسرائيل".

وتشمل القائمة التي نشرتها المنظمة 94 شركة إسرائيلية، و6 أمريكية، و4 هولندية، و3 بريطانية، و2 فرنسية وواحدة تايلاندية، إضافة الى شركة من لوكسمبورغ.

ومن بين هذه الشركات الوارد ذكرها في القائمة "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"بوكنغ دوت كوم".