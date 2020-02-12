وفد أممي يبحث مع حمدوك تحديات حكومة السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الأربعاء، مع وفد رفيع من الأمم المتحدة التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية.



وجدد الوفد الأممي برئاسة نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماي ديكارلو، خلال لقاء مع حمدوك في مكتبه بالخرطوم، دعم المنظمة الدولية للسودان خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت روزماري، في تصريحات صحفية، عقب اللقاء أن "الزيارة للخرطوم تأتي تأكيداً على حرص الأمم المتحدة لدعم السودان"، وعبرت عن سعادتها والوفد المرافق لها بالتطورات الأخيرة التي شهدها السودان.

وجددت التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة الانتقالية بالسودان لتحقيق مطالب وتطلعات الشعب السوداني الطموحة لمستقبل أفضل.

من جانبه، أوضح المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس هيسوم أن "اللقاء تطرق لمتطلبات واحتياجات السودان والتحديات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية ودور المجتمع الدولي والأمم المتحدة في دعم السودان لتجاوز تلك التحديات".