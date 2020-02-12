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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناشطة حقوقية تكشف فساد السجون الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020
الخليج 365
قالت الناشطة الحقوقية الإيرانية البارزة ”نرجس محمدي“ التي تقضي عقوبتها بالسجن لمدة 16 عاما بزعم الدعاية ضد النظام ،اليوم الأربعاء، أن السلطات في السجن المركزي في محافظة زنجان شمال غرب إيران، توفر شيئا واحدا للمعتقلات هو ”المخدرات“.
ونقلت هيئة الإذاعة الألمانية دويتشه فيله باللغة الفارسية عن محمدي في رسالة بعثتها تتحدث فيها عن ظرف سجن محافظة زنجان الذي تتواجد فيه، إن ”السلطات توفر شيئا واحدا، وهو متاح للمعتقلات في هذا السجن وهو المخدرات“.
وكتبت الناشطة نرجس محمدي عن سجينات 60 معتقلة: ”فقرهن يعرقل حتى رغبتي في شراء الطعام من المتجر“، موضحة أن ”الفقر وإدمان بعض السجناء الخطرين الذين حكم عليهم بالإعدام خلق شعورا بالرحمة والخوف من العيش في مثل هذا السجن“.
وأضافت: ”أسأل نفسي لماذا يجب أن يتم نفيي إلى هذا السجن، وأحيانا أسأل عن سبب سجني، لأي جريمة؟“.
وفي 26 من ديسمبر /كانون الأول الماضي، أعلنت الناشطة نرجس محمدي أن السلطات في سجن إيفين شمال العاصمة طهران، قامت بنقلها إلى السجن المركزي بمحافظة زنجان شمال غرب البلاد، مؤكدة أنها تعرضت إلى الاعتداء البدني والإهانة، أثناء نقلها من قبل حراس سجن إيفين.
وتقضي الناشطة الحقوقية الإيرانية البارزة ”نرجس محمدي“ عقوبتها بالسجن لمدة 16 عاما بزعم الدعاية ضد النظام.
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