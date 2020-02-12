شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكرملين: بوتين بحث الأزمة الليبية مع رئيس وزراء إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

الخليج 365

بحث الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، تطورات الأزمة الليبية مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

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جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، بحسب بيان صادر عن الكرملين، اليوم الأربعاء.

وأوضح البيان أن بوتين أكد ضرورة تحقيق توافق بين الأطراف في ليبيا، استنادًا على الأسس التي تم تطويرها من قبل مجلس الأمن الدولي لحل الأزمة الليبية.

وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا على مواصلة العمل المشترك لتحسين الوضع في ليبيا.