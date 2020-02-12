أكدت مصادر في السراي الحكومي لقناة "المنار"، انه "لا يوجد اي قرار حتى الان ما اذا كانت ستقدم ​الدولة اللبنانية​ على دفع سندات اليوروبوند ام لا"، مشيرة الى ان "​النقاش​ يدور مع جميع القوى لإتخاذ القرار المناسب، وسينعقد في ​الساعات​ القادمة اجتماع سيضم رئيس الجمهورية ومجلس النواب و​الحكومة​ اضافة الى وزير ​المال​ ​غازي وزني​، وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ورئيس جمعية المصارف ​سليم صفير​ لإتخذا القرار المناسب ومن ثم طرحه على طاولة ​مجلس الوزراء​". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر المنار: اجتماع سيعقد بين بري وعون ودياب وزني وسلامة وصفير لبحث ملف اليوروبوند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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