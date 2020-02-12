فيروزنيا التقى دبور: إيران ترفض صفقة القرن وتقف إلى جانب القضية الفلسطينية

شدّد سفير فلسطين في ​لبنان​ ​أشرف دبور​، خلال لقائه سفير ​إيران​ ​محمد جلال فيروزنيا​، على أنّ "​صفقة القرن​" تستهدف الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني، وتتناقض كليًّا مع قرارات الشرعيّة الدوليّة الصادرة عن ​مجلس الأمن​ والجمعية العامة بإجماع دولي".

وأشاد بـ"ثبات وصلابة الموقف الفلسطيني الّذي يعبّر عنه الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ في كلّ المنتديات والمؤتمرات الإقليميّة والدوليّة"، لافتًا إلى أنّ "شعبنا مصمّم على المضي بكفاحه الوطني عبر كلّ الوسائل الشعبيّة والدوليّة، لتحقيق أهدافه وتطلعاته في الحرية والعودة والاستقلال وحقّه في تقرير المصير".

بدوره، أكّد فيروزنيا "موقف إيران الرافض لـ"صفقة القرن"، والوقوف إلى جانب ​القضية الفلسطينية​ حتّى تحقيق كامل أهدافها وتشكيل دولة مستقلة عاصمتها ​القدس​".