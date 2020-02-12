قوى الأمن عممت صور سبعة موقوفين فارين من نظارة فصيلة الأوزاعي

عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ بناء لإشارة ​القضاء​ المختص صوراً لسبعة موقوفين فارين من نظارة فصيلة الأوزاعي لقيامهم، كل على حدة، بأعمال جرمية مختلفة، بتواريخ وأماكن مختلفة: ع. ج. (مواليد 1996، سوري) بجرم سرقة. م. ع. (مواليد 1995، سوري) بجرم سرقة. س. س. (مواليد 1994، لبناني) بجرم ​مخدرات​. ع. د. (مواليد 1990، لبناني) بجرم فرض خوّات. Advertisements ع. ه. (مواليد 1999، لبناني) بجرم سرقة ومخدرات. ح. ش. (مواليد 1987، لبناني) بجرم سرقة ومخدرات. ع. م. (مواليد 1999، لبناني) بجرم سرقة وإشكالات. وطلبت المديرية من الذين تعرفوا إلى أي منهم، الحضور إلى فصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتصال على الرقم: 450897/01 –للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً بأن كل مواطن يساهم في إلقاء القبض عليهم، يبقى اسمه طيّ الكتمان وفقاً للقانون. للإطلاع على الصورإنقر هنا.

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