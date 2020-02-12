وزني ترأس اجتماعا اقتصاديا وماليا بحضور ممثلين عن البنك الدولي

ترأس وزير المال ​غازي وزني​ اجتماعًا في ​السراي الحكومي​، بحضور ممثلين عن ​البنك الدولي​، وذلك استكمالًا للاجتماعات الاقتصاديّة والماليّة السابقة والهادفة لوضع خطة اقتصاديّة وماليّة كاملة للمرحلة المقبلة.

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