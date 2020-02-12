وزني ترأس اجتماعا اقتصاديا وماليا بحضور ممثلين عن البنك الدولي

ترأس وزير المال غازي وزني اجتماعًا في السراي الحكومي، بحضور ممثلين عن البنك الدولي، وذلك استكمالًا للاجتماعات الاقتصاديّة والماليّة السابقة والهادفة لوضع خطة اقتصاديّة وماليّة كاملة للمرحلة المقبلة.
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