LBCI: اجتماع ببعبدا غدا يبحث بالأوضاع النقدية ويحاول اتخاذ قرار بموضوع استحقاق "اليوروبوند"

ذكرت قناة الـ"LBCI"، أنّ "اجتماعًا ماليًّا يُعقد في ​السراي الحكومي​ برئاسة وزير المال ​غازي وزني​، وبحضور عدد من المستشارين الماليّين والاقتصاديّين والخبراء"، لافتةً إلى أنّه "رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ يلتقي اليوم رئيس "​جمعية المصارف​" ​سليم صفير​، وتأتي هذه الاجتماعات استكمالًا للاجتماعات المالية الّتي عُقدت سابقًا".

وأكّدت مصادر السراي الحكومي للـ"LBCI"، أنّه "لم يتمّ اتخاذ أي قرار بأي أمر يتعلق بالموضوع النقدي حتّى الساعة، والقرار سيُترك لجلسة ​مجلس الوزراء​ غدًا".

وأوضحت معلومات القناة، أنّ "منذ صباح الغد، ستبدأ في ​بعبدا​ اجتماعات عديدة تسبق جلسة مجلس الوزارء، وهي لدراسة الخيارات الّتي ستعرض نتيجة اجتماعات اللجان الاقتصاديّة والماليّة الّتي حصلت في الأيام الماضية"، مشيرةً إلى أنّ "اجتماع بعبدا يبحث ظهر الخميس، بالأوضاع النقدية ويحاول اتخاذ القرار المناسب في ما خصّ استحقاق "اليوروبوند"، على أن تُعقد جلسة مجلس الوزراء مباشرةً بعده".