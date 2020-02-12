مجلس الأمن يدعو لمحاسبة مرتكبي الفظائع بحق الأطفال في النزاعات العسكرية

شدد رئيس ​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة على "أهمية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والفظائع المرتكبة ضد ​الأطفال​ في ​حالات​ النزاع المسلح"، داعياً "جميع الدول إلى مواصلة الكفاح ضد الإفلات من العقاب من خلال اتخاذ تدابير لتعزيز آليات المساءلة الوطنية والدولية".

ولفت الى ان "مجلس الأمن يدعو إلى دعم قدرات أجهزة التحقيق وأجهزة الادعاء العام، ما يسمح بمحاكمة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والإساءات بحق الأطفال ومحاسبتهم دون تأخير لا مبرر له".