لفت وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى "أنّنا نشهد مواجهات بين النظام السوري والقوات التركية في سوريا، بدون ذكر خطر مواجهة بين القوات التركية والسورية".
وحذّر في خطاب أمام البرلمان الأوروبي، من أنّ "هذه التوترات قد تؤدّي إلى اندلاع نزاع إقليمي أوسع"، مشدّدًا على "وجوب تطبيق وقف إطلاق النار المبرم بين أنقرة وموسكو"، مركّزًا على أنّ "عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على التأثير في النزاع السوري، تثير شعورًا من الإحباط، لأنّ الاتحاد الأوروبي عاجز".
وكان قد هدّد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بضرب قوات النظام السوري "في كلّ مكان" في حال تعرّض جنوده لأذى، متّهمًا روسيا حليفة دمشق بالمشاركة في ارتكاب "مجازر" في إدلب بشمال غرب سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي حذّر من مواجهة بين القوات التركية والروسية بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.