وزير خارجية الاتحاد الأوروبي حذّر من مواجهة بين القوات التركية والروسية بسوريا

لفت وزير خارجية ​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​، إلى "أنّنا نشهد مواجهات بين ​النظام السوري​ و​القوات التركية​ في ​سوريا​، بدون ذكر خطر مواجهة بين القوات التركية والسورية".

وحذّر في خطاب أمام ​البرلمان الأوروبي​، من أنّ "هذه التوترات قد تؤدّي إلى اندلاع نزاع إقليمي أوسع"، مشدّدًا على "وجوب تطبيق وقف إطلاق النار المبرم بين ​أنقرة​ و​موسكو​"، مركّزًا على أنّ "عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على التأثير في النزاع السوري، تثير شعورًا من الإحباط، لأنّ الاتحاد الأوروبي عاجز".

وكان قد هدّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ بضرب قوات النظام السوري "في كلّ مكان" في حال تعرّض جنوده لأذى، متّهمًا ​روسيا​ حليفة دمشق بالمشاركة في ارتكاب "مجازر" في إدلب بشمال غرب سوريا.