خارجية اسرائيل تستنكر نشر تقرير أممي عن شركات مرتبطة بمستوطنات الضفة الغربية

وصف وزير الخارجية ال​إسرائيل​ي ​يسرائيل كاتس​، "التقرير الأممي الذي كشف أسماء شركات مرتبطة بمستوطنات ​الضفة الغربية​ بـ"القائمة السوداء" التي تهدف لإلحاق الأذى بإسرائيل"، معتبراً ان القائمة تعتبر "خضوعا مشينا لضغوطات بلدان ومنظمات، وان إصرار المفوضة ​ميشيل باشليه​ على الاستمرار في خط ​مجلس حقوق الإنسان​ المعادي لإسرائيل، يعد وصمة عار على مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان"، لافتاً الى انه "لقد فشلت المفوضة في الحفاظ على شرف ​الأمم المتحدة​، وستكون لهذا القرار عواقب على علاقاتنا مع المجلس والمفوضية".

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