الاتحاد البريدي العالمي: فيروس كورونا يؤثر على خدمات البريد العالمية

أعلن الاتحاد البريدي العالمي أنّ "انتشار "فيروس كورونا" المستجد في الصين أدّى إلى تعليق الرحلات الجويّة، ويؤثّر على عمليّات البريد".
وأوضح في بيان، أنّ "الاتحاد يراقب الوضع بدقّة ويعمل بشكل وثيق مع مشغلي خدمات البريد، للتغلّب على هذه التحديات".
وكان قد أفاد البريد السويسري في وقت سابق، بتعليق خدماته البريدية إلى الصين، لينضم بذلك إلى البريد في كلّ من الدنمارك وجورجيا واليونان ورومانيا وصربيا وسنغافورة وإسبانيا. كما ذكرت خدمات البريد الأميركية أنّها لم تعد تتعامل مع البريد الّذي يمر إلى الصين من دول أُخرى.
ويضمّ الاتحاد البريدي 19 بلدًا عضوًا، وهو المنتدى الدولي الرئيسي للتعاون بين مختلف هيئات البريد.
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