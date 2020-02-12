الجيش العراقي: لا مشاركة للتحالف الدولي بالعمليات ضد فلول داعش بغرب البلاد

أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، ان "قوات التحالف الدولي لا تشارك في عمليات "أبطال العراق" الهادفة إلى تطهير غرب البلاد من بقايا مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، وان هذه العمليات عراقية خالصة مئة بالمئة، وتجري بمشاركة جميع قطاعات الجيش الوطني".
ولفت الخفاجي الى ان من "ميزات هذه العملية هو اشتراك أنواع مختلفة من الطائرات الحربية، مثل طائرات "إف-16" و"سوخوي-25" و"سيسنا كارافان"، وان الطلعات الجوية تميزت بعملها مع القطاعات العسكرية وبارتفاعات منخفضة، وحتى على المدن"، مشيرا إلى أن "الغاية من ذلك هي إيصال رسالة إلى الأهالي بأن القوات المسلحة بكل أصنافها هي الحامي الوحيد للعراق".
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