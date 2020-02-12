الجيش العراقي: لا مشاركة للتحالف الدولي بالعمليات ضد فلول داعش بغرب البلاد

أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة ​العراق​ية ​اللواء​ تحسين الخفاجي، ان "​قوات التحالف الدولي​ لا تشارك في عمليات "أبطال العراق" الهادفة إلى تطهير غرب البلاد من بقايا مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، وان هذه العمليات عراقية خالصة مئة بالمئة، وتجري بمشاركة جميع قطاعات ​الجيش الوطني​".

ولفت الخفاجي الى ان من "ميزات هذه العملية هو اشتراك أنواع مختلفة من الطائرات الحربية، مثل طائرات "إف-16" و"سوخوي-25" و"سيسنا كارافان"، وان الطلعات الجوية تميزت بعملها مع القطاعات العسكرية وبارتفاعات منخفضة، وحتى على المدن"، مشيرا إلى أن "الغاية من ذلك هي إيصال رسالة إلى الأهالي بأن ​القوات المسلحة​ بكل أصنافها هي الحامي الوحيد للعراق".