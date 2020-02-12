ستولتنبرغ رحّب بالتقدم نحو التوصل لاتفاق بين أميركا وطالبان: على الحركة خفض العنف

رحّب الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي (ناتو)" ​ينس ستولتنبرغ​ بـ"التقدم نحو التوصّل إلى اتفاق بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ و"​حركة طالبان​" في ​أفغانستان​"، موضحًا "أنّنا نرحّب بأي خطوة يمكن أن تؤدي إلى خفض ​العنف​".

وأكّد في تصريح عقب وصوله إلى اجتماع وزراء دفاع دول "الناتو" الّذي سيناقش مهمّة الحلف للتدريب والدعم في أفغانستان، يوم غد الخميس، أنّ "على "طالبان" أن تظهر إرادة حقيقيّة وقدرة على خفض العنف، لإتاحة المجال لأي تقدّم نحو التوصّل إلى حلّ سلمي دائم ومستدام في أفغانستان".

وكانت قد نقلت صحيفة "​نيويورك تايمز​" الأميركية عن مسؤولين أفغان وأميركيين قولهم إنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قدّم موافقة مشروطة على اتفاق مع "طالبان"، في إطار مساعيه لإنهاء أطول حرب أميركية".