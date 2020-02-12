قائد بالجيش الإيراني: على أميركا أن تنتظر انتقاما قاسيا إن لم تخرج من المنطقة

ركّز قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد ​كيومرث حيدري​، على أنّ "مطلب الشعب الإيراني هو خروج ​الولايات المتحدة الأميركية​ من المنطقة، وإن لم تفعل ذلك فعليها أن تنتظر منه انتقامًا قاسيًا".

وأكّد في تصريح له خلال مشاركته في مسيرات ذكرى انتصار ​الثورة الإسلامية​، "انّنا جميعًا نقف أمام الولايات المتحدة الأميركية ومستعدّون لأخذ انتقام قاس منها"، لافتًا إلى أنّ "البعض يتصوّر خطأً بأنّنا أخذنا انتقامًا قاسيًا من أميركا بعمليّات محدودة، ردًّا على اغتيال القائد ​قاسم سليماني​، لكن هذا الانتقام من ادعياء الحرية لم ينته بعد".

وشدّد حيدري على أنّ "على الأميركيّين احترام إرادة الشعب الإيراني، ودون ذلك سيطالهم هذا الانتقام".