ركّز قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، على أنّ "مطلب الشعب الإيراني هو خروج الولايات المتحدة الأميركية من المنطقة، وإن لم تفعل ذلك فعليها أن تنتظر منه انتقامًا قاسيًا".
وأكّد في تصريح له خلال مشاركته في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، "انّنا جميعًا نقف أمام الولايات المتحدة الأميركية ومستعدّون لأخذ انتقام قاس منها"، لافتًا إلى أنّ "البعض يتصوّر خطأً بأنّنا أخذنا انتقامًا قاسيًا من أميركا بعمليّات محدودة، ردًّا على اغتيال القائد قاسم سليماني، لكن هذا الانتقام من ادعياء الحرية لم ينته بعد".
وشدّد حيدري على أنّ "على الأميركيّين احترام إرادة الشعب الإيراني، ودون ذلك سيطالهم هذا الانتقام".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد بالجيش الإيراني: على أميركا أن تنتظر انتقاما قاسيا إن لم تخرج من المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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